الحديثي: صدور أوامر جديدة بحق مسؤولين كبار بتهم تتعلق بشبهات فساد

2019/12/01 | 17:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف، سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الاعلامي لحكومة تصريف الاعمال، عن صدور اوامر جديدة بحق مسؤولين كبار بتهم تتعلق بشبهات فساد.

وقال الحديثي في تصريح صحفي، إن هناك محكمة خاصة مركزية بجنايات الفساد، شكلت بالتنسيق مع السلطتين القضائية والتنفيذية، مشيرا الى ان المحكمة اصدرت قرارا الى هيئات التحقيق في محاكم الاستئناف بكل محاكم العراق، بإصدار أوامر قبض واستقدام وحجز اموال على كل من ثبتت بحقه شبهات فساد.

وبين الحديثي صدور عشرات أوامر الاستقدام والحجز والقبض وحتى احكام بالسجن على كبار المسؤولين بمستوى وزراء ومحافظين واعضاء مجلس نواب وأعضاء مجالس محافظات، موضحا أن العمل مستمر بهذا الصدد وستصدر قرارات أخرى تباعاً خلال الايام القليلة المقبلة.

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