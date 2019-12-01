رسميًا.. حكومة عبد المهدي تتحول إلى تصريف اعمال لمدة شهر

2019/12/01 | 17:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم المكتب الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، تحول حكومة الأخير إلى تصريف اعمال، بعد أن “قُبلت استقالها في البرلمان“، فيما أشار إلى أنها ستبقى بهذه الصفة لمدة 30 يوماً لحين تكليف حكومة جديدة.ونقلت محطة “العربية” عن الحديثي قوله، إن “ما حدث في البرلمان هو قبول استقالة حكومة عادل عبد […]

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