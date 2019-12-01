مع بدء تساقط الأمطار شوارع مدينة بغديدا تضايق المواطنين في مزاولة حياتهم اليومية

2019/12/01 | 17:45 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل ضمن المشاريع العملاقة التي خصّصها مجلس محافظة نينوى للأقضية والنواحي في ترميم المؤسسات الحكومية وإكساء الشوارع بالإضافة إلى وعود قبل عشرة أعوام بتبليط الشارع الرئيسي الذي يبدأ من “محطة وقود تعبئة الحمدانية ” ومرورا بشارع كنيسة ماريوحنا وحتى دورة الصناعة وذهابا إلى مخرج بغديدا من الجهتين جهة الصناعة وجهة …

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