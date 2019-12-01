اعتصام مدني في اعدادية بعشيقة للبنين

2019/12/01 | 17:45 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- حسام الشاعر في تمام الواحدة ظهرا من بادية شهر ديسمبر ،2019 طلاب اعدادية بعشيقة يقومون باعتصام مدني واضراب الدوام تضامنا مع المتظاهرات في بغداد والمحافظات الجنوبية والشهداء.تضمن الاعتصام رفع العلم العراقي وايقاد شموع على ارواح الشهداء وهتافات ضد الظلم والطغيان وشعارات وطنية لوطن آمن وشعب سالم.“حكم” احد طلبة اعدادية بعشيقة …

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