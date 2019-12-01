بحضور الشرطة وانتظار الجوية .. قرعة الدور ربع النهائي فى الاندية العربية الأربعاء المقبل

2019/12/01 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم عن موعد ومكان حفل قرعة الدور ربع النهائى ونصف النهائى في البطولة العربية التي تقام هذا العام تحت مسمى "كأس محمد السادس للأندية الأبطال"، وبحضور ممثل الكرة العراقية فريق الشرطة، وانتظار الجوية لحسم بطاقته امام موليدية الجزائري.

وكتب الاتحاد العربي لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، "بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تجرى الأربعاء المقبل فى العاصمة السعودية الرياض مراسم قرعة دور ربع النهائى ونصف النهائى لمسابقة كاس محمد السادس للاندية الأبطال 2019 - 2020.

واكتملت مؤخراً أضلاع الأندية المتأهلة من دور الـ 16 إلى الدور ربع النهائي للبطولة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، مع تبقي مقعد واحد لم يحسم بعد حائر بين فريقى مولودية الجزائر الجزائري والقوة الجوية العراقي، اللذان اتفقا على إقامة لقاء الإياب بينهما في الـ 16 من كانون الاول الحالي في الجزائر

وحجز فريق الاتحاد السعودي أول مقعد فى ربع نهائى البطولة، بعد تخطيه عقبة نظيره الوصل الإماراتي، بالفوز 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، إذ حسم الاتحاد مباراة الذهاب في مدينة "دبي" بالفوز 2-1، قبل أن يكرر انتصاره على ملعبه ووسط جماهيره في "جدة" بهدفين دون رد.

ولحق الشباب بمواطنه الاتحاد، بعد تأهل صعب ومثير على حساب شباب الأردن الأردني بالفوز 2-1 في مجموع المباراتين، بعدما حسم الشباب السعودي لقاء الذهاب في العاصمة "الرياض" بهدف قاتل في الدقيقة الـ 89، قبل أن يعود بتعادل مثير بنتيجة 1-1، قبل نهاية الوقت الأصلي من مباراة العودة بـأربعة دقائق فقط.

وانضم فريق أولمبيك آسفي المغربي إلى قائمة الفرق المتأهلة إلى المرحلة المقبلة، بعد فوزه على الترجي التونسي بركلات الترجيح (4-2)، بعدما تعادل الفريقان ذهاباً وإياباً بهدف لكل منهما في مدينتي "آسفي" و"تونس" على الترتيب، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للفريق المغربي، ليقصي حامل لقب نسخة 2017.

كذلك حجز فريق الشرطة العراقي مقعده بين الثمانية الكبار، بعد أن تجاوز نظيره نواذيبو الموريتاني بنتيجة 6-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، كما تأهلت أندية الاسماعيلي والاتحاد السكندري والرجاء البيضاوي المغربي للدور ربع النهائي في البطولة العربية.

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