2019/12/01 | 17:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقاعد الوطنية تدفع مكافأة نهاية الخدمة مع الراتب التقاعدي لمنتسبي الجيش السابق المقبولة إعتراضاتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/01 | 17:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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