احتجاجات في لبنان تحت شعار أحد الوضوح

2019/12/01 | 17:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر عدد من المواطنين اللبنانيين ، اليوم الأحد، أمام مصرف لبنان المركزي وسط العاصمة اللبنانية بيروت، إضافة إلى تجمع المتظاهرين في مناطق أخرى من البلاد تحت شعار "أحد الوضوح".

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