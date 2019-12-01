الكرعاوي يرد على امر القبض الصادر بحقه: احترم القضاء العراقي

2019/12/01 | 17:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف:الفرات نيوز} اكد النائب الاول لمحافظ النجف الاشرف هاشم الكرعاوي، احترامه للقضاء العراقي والقرار الذي صدر بحقه من قبل محكمة النجف الاشرف.

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