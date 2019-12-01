المشروع الوطني العراقي يصدر بيانا بخصوص استقالة حكومة عبد المهدي

2019/12/01 | 17:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر المشروع الوطني العراقي بيانا بخصوص استقالة حكومة عادل عبد المهدي.

واكد المشروع الوطني العراقي أنه لا يمكن القبول برئيس وزراء جديد عن طريق مجلس النواب الحالي الذي يعلم العراقيون أن معظم نوابه وصلوا إليه من بوابة تزوير الانتخابات التي قاطعها اغلب الشعب، مطالبا رئيس الجمهورية بعدم تكليف اي شخصية تابعة للأحزاب السياسية التي اثبتت فشلها في ادارة الدولة وشاركت في فساد الحكومات المتعاقبة.

وجدد المشروع الوطني العراقي التذكير بأن الشعب العراقي طالب بتشكيل حكومة مؤقتة من خارج الأحزاب، تكون أولى خطواتها محاكمة قتلة المتظاهرين وسراق المال العام، والعمل على انجاز قانون انتخابات جديد مع تشكيل مفوضية مستقلة للانتخابات من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، فضلا عن تعديل بعض فقرات الدستور، للمضي قدما بتنظيم الانتخابات المبكرة التي ينتظرها الشعب لولادة نظام سياسي عراقي بامتياز يتسع لجميع العراقيين.

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