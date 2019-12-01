الداخلية العراقية تعلن عن ضبط معمل لتصنيع العبوات الناسفة

2019/12/01 | 17:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، ضبط معمل لتصنيع العبوات الناسفة، في محافظة نينوى، مشيرة إلى اعتقال أحد عناصر "داعش" بداخله....

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