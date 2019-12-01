2019/12/01 | 18:02 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان تعلن استعداد مستشفياتها لاستقبال جرحى التظاهرات.. وثيقة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان تعلن استعداد مستشفياتها لاستقبال جرحى التظاهرات.. وثيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).