الأردن تتابع جريمة مقتل مواطن لها في ولاية فرجينيا الأمريكية

2019/12/01 | 18:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

اعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، أنها تتابع مجريات التحقيق في قضية مقتل مواطن أردني في ولاية فيرجينيا الأميركية.

ونقلت وكالة "بترا" الأردنية عن الناطق باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز في تصريحات صحافية، إن "مركز العمليات في وزارة الخارجية والسفارة الأردنية بواشنطن، يتابعان مجريات التحقيق في جريمة قتل مواطن أردني بولاية فرجينيا الأمريكية مع السلطات المختصة في الولاية لمعرفة تفاصيل الجريمة والكشف عن هوية منفذيها".

وأضاف الفايز، انه "تم التواصل مع ذوي المتوفى وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وتجري الآن الترتيبات اللازمة لنقل الجثمان إلى المملكة"، معربا عن "خالص التعازي وصادق المواساة لذوي المتوفى".

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