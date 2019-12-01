الشرطة الألمانية تنشر صور الكنز المفقود من متحف في درسدن

2019/12/01 | 18:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الشرطة الألمانية صورا للكنز الثمين الذي سرقه لصوص من متحف "درسدن غرين فاولت" في مدينة درسدن شرقي ألمانيا

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