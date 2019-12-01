محلل سياسي: استقالة عبد المهدي لا تمثل وفق المعطيات الحالية انفراجة في حل الازمة

2019/12/01 | 18:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد الكاتب والمحلل السياسي حمزة مصطفى، اليوم الاحد، أن إستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لا تمثل وفق المعطيات الحالية إنفراجة في حل الازمة.

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