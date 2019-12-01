البرلمان يقبل استقالة عبد المهدي ويناقش احداث ذي قار والنجف {موسع}

2019/12/01 | 18:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وافق مجلس النواب في جلسته العشرون ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة ‏محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس اليوم الاحد ‏‏‏وبحضور241 نائبا على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وناقش الاحداث الامنية في ذي قار والنجف الاشرف.

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