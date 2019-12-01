2019/12/01 | 18:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

أعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي، اليوم الأحد، عن تخصيص ميزانية مالية من قبل صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة لإعادة أعمار

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