البرلمان العراقي يكشف حقيقة استقالة الحلبوسي

2019/12/01 | 18:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، تقديم الأخير طلب استقالته....

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