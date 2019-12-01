2019/12/01 | 18:26 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني الأيام الماضية التي قوبلت برد قاس مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا”.واستخدمت قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ضد المحتجين كما شهد الأسبوع المنصرم بعضا من أشد الأحداث دموية منذ بدء المظاهرات إذ سقط عشرات القتلى خاصة في مدينتي الناصرية والنجف بجنوب البلاد.وقال فرنسيس، الذي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بابا الفاتيكان: بكل ألم مظاهرات الاحتجاج في العراق قوبلت برد قاس المركز الخبري الوطني.

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