2019/12/01 | 18:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصائد تستبطن شخصيات روائية في أولئك أصحابي عمان – رند الهاشمي عن دار الصوت للصحافة والنشر في اسطنبول بتركيا صدرت الطبعة الثالثة من المجموعة الشعرية المعنونة (أولئك أصحابي) للشاعر حميد سعيد وتضم 15 قصيدة تتمثل وتستبطن شخصيات روائية عالمية مستقاة من روايات مشهورة،منها :(تجليات الماء) وتتمثل فيها شخصية القبطان ايهاب بطل رواية موبي ديك لهيرمان […]

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