2019/12/01 | 18:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدلية العلاقة بين الدين والدولة في تجربة العراق ومصر بغداد – الزمان صدر للدكتور حميد مسلم فرهود الطرفي كتاب (جدلية العلاقة بين الدين والدولة واثرها على البنية الدستورية في العراق ومصر)، وهو في الاصل اطروحة دكتوراه نالها المؤلف من معهد العلمين للدراسات العليا في النجف باشراف الدكتور ماجد محيي عبد العباس الفتلاوي.وتألف الكتاب الصادر […]

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