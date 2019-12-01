2019/12/01 | 18:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التجارة الإلكترونية و التسويق الإلكتروني طرق وآليات الترويج لندن – الزمان أولا، لتقديم هذا الكتيب الصغير في الحجم و هو عبارة عن دراسة مبسطة لطرق و آليات الترويج الإلكتروني بحيث تفتح الآفاق للتوسع في البحث في مجال التجارة الإلكترونية و التسويق الإلكتروني، مما تمكن القراء الإطلاع بشكل مباشر علي تلك النوعية من التجارة و التسويق […]

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