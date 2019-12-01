بوتشيا العراق ينهي مشاركته بستة اوسمة ملونة نصفها من الذهب

2019/12/01 | 18:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أنهى منتخب البوتشيا مشاركته في البطولة العربية الافريقية بحصادهِ لستة اوسمة منوعة منها ثلاث ذهبيات وفضيتان وبرونزية واحدة.

وقال رئيس اتحاد اللعبة مجلي عودة المرافق للوفد المشارك لاعلام البارالمبية ان "الاوسمة الذهبية سُجلت بأسم اللاعبين محمد فاضل في منافسات الفردي للفئة bc1 وحنين علي فئة bc2 لفردي النساء فيما جاء الوسام الذهبي الثالث بمنافسات الفرقي بجهود اللاعبين محمد فاضل وحنين علي وزميلهم مرتضى طالب فئة bc2".

واضاف رئيس الاتحاد أن "الوسامين الفضيين جاءا عن طريق اللاعبين عباس جميل فئة bc4 ومرتضى طالب فئة bc2 بمنافسات الفردي فيما جاء الوسام البرونز ي عن طريق اللاعبين محمد حسين وعباس جميل وايلاف نافع في منافسات الزوجي"

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