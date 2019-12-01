2019/12/01 | 18:29 - المصدر: الغد برس

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بالوثيقة...



صحة كردستان تعلن استعداد مستشفيات الاقليم لمعالجة جرح

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بالوثيقة...



صحة كردستان تعلن استعداد مستشفيات الاقليم لمعالجة جرحى التظاهرات

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