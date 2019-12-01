بوريس جونسون: منفذ هجوم لندن واحد من 74 مدان بالإرهاب أفرجت عنهم السلطات البريطانية

2019/12/01 | 18:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ان منفذ العمل الإرهابي الأخير في لندن، أحد المطلق سراحهم، بعد ادانته بتهم تتعلق بالإرهاب.

وأوضح جونسون في تصريح، ان عثمان خان، الذي طعن عددا من الأشخاص في العاصمة لندن قبل أيام، والذي تسبب في مقتل شخصين واصابة عدد آخر، واحد من بين أربعة وسبعين مدانا، أفرجت عنهم السلطات البريطانية، في الفترة الماضية، فيما كانت السلطات البريطانية قد اشارت الى اطلاق سراح خان، نهاية العام الماضي، والمحكوم عليه بالسجن لمدة ستة عشر عاما، بعد قضائه نصف مدة محكوميته، وهو ما اثار موجة من الجدل في الأوساط البريطانية، عن أسباب الإفراج عنه وعن غيره من المدانين.

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