2019/12/01 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان راحت عالوعر تقرط حملة حطب ومن دعساتها عالدرب طلع العشب والمنجل في ايدها صار يرقص طرب وريحة عرقها اطيب من الفل والريحان نزلت عالكرم تقطف سلة عنب والرمان لمن شافها تآخى مع العنب وامام حسنها الزنبق فل وهرب وكل حجر في الكرم تحول لمرجان طلعت عالسطح تتصفح كتاب والقمر لمن شافها استحى وغابومن انفاسها تعطر النسيم وازهر اليباب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سهيل قبلان - طلعت عالسطح مع ظب الرمس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سهيل قبلان - طلعت عالسطح مع ظب الرمس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).