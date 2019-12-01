ريتا عودة - ((بَغْدَادُ صَبْرًا...))

2019/12/01 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريتا_عودة بغدادُ صَبْرًايا عروسَ الشَّرْقِلا...لا تتألمي،وتَأمَّلِيدماءَ أبنائِكِتعطّرُ السَّاحَاتِوأجْسَادَهُمتَبْنِي جُسُورًالحُلمٍ جَديدْ.بغدادُ صبرًايا عَرُوسَ الشَّرقِلا...لا تتألمي.لن تعيشِي القَهْرَ دَهْرًا،أليسَ مَعَ العُسْرِيُسْرًا،وبعد جَحَافلِ اليَأسِنَصْرًا مَديِدْ؟#ريتا_عودة/حيفا......

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