محمد الحنفي - عمر بنجلون... أيها الثائر... في صحراء لا ماء فيها...

2019/12/01 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي لقد عشت...لأنهل منك...لأتغذى...على فكرك...حتى أسير على الطريق...الرسمتها...لنجاح سير الحركة...أتأمل...في مسارك...يا شهيد الحركة...من أجل العمال / الأجراء...من أجل الكادحين...لقد كانت...مواقفك...مواقف الحركة...بقيادتك...ثورة...وكان ما أنتجته...من أفكار للحركة...ثورة...وصمودك...ضد بيروقراطية...نقابية...متعفنة......

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