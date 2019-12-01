استمارة تحديث بيانات المتقاعدين 2019 موقع هيأة التقاعد الوطنية

2019/12/01 | 18:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عت هيئة التقاعد العامة، الاثنين، المتقاعدين او ورثتهم الى تحديث بياناتهم الشخصية والوظيفية.

وقالت الهيئة في بيان لها ان “على كافة المتقاعدين ( داخل العراق او خارجه ) او ورثتهم ممن يتقاضون الراتب التقاعدي إلى تحديث بياناتهم الشخصية

تشير التعليمات التي صدرت عن هيئة التقاعد الوطنية حول كيفية تحديث بيانات المتقاعدين والتي ستتم بشكل إلكتروني، لقيام المتقاعد أو ورثة المتقاعد المستفيدين أو من يتقاضون الراتب التقاعدي، بتحديث البيانات الشخصية و والوظيفية من خلال رابط الاستمارة الإلكتروني المخصصة لتحديث المعلومات والمعلن عن رابطها الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت فقط، حيث تتم العملية بشكل إلكتروني لتسهيل العملية على المنتفعين.

تعليمات حول ملى الاستمارة

1-يتم ملىء الاستمارة من قبل المتقاعد شخصيا عن طريق الكمبيوتر المنزلي او الموبايل الشخصي ولا يتطلب الامر بتاتا حظور المتقاعد الى مقرات الهيأة في بغداد والمحافظات.

2- في حالة ظهور نجمة حمراء (*) فوق مربع نص الادخال هذا معناه ان الحقل او المعلومة مطلوب ادخالها.

3- في حالة ظهور علامة استفهام حمراء (؟) فوق مربع نص الادخال الذي يكون بصيغة تأريخ معناه ان الحقل او معلومة التاريخ مدخل بصيغة خاطئة.

4- يتم ادخال اي تأريخ داخل الاستمارة بصيغة يوم / شهر / سنة .

5- في حالة كون الشهر او اليوم يتكون من مرتبة واحد يجب وضع رقم صفر (0) قبل رقم الشهر او اليوم .

مثال شهر اذار 3 يجب ان يكتب بالشكل التالي 03 .

مثال اخر يوم 9 يجب ان يكتب بالشكل التالي 09 .

6-في حالة كون المتقاعد يسكن خارج العراق يتم اختيار ( خارج العراق) من القائمة المنسدلة الخاصة بمحافظة او مقر السكن ويقوم بادخال اسم الدولة في حقل اسم الدولة.

7- في حالة كون المتقاعد يسكن خارج العراق يتم ادخال رقم هاتفه الشخصي والمفعل فيه خدمة الفابير او الواتس اب.

8-يمكنكم ارسال استفساراتكم ومقترحاتكم على الموقع الرسمي لهيأة التقاعد الوطنية على الفيس بوك.

تدعوا هيأة التقاعد الوطنية كل المتقاعدين ( داخل العراق او خارجه ) او ورثتهم ممن يتقاضون الراتب التقاعدي إلى تحديث بياناتهم الشخصية والوظيفية وذلك من خلال رابط تحديث بيانات المتقاعدين العراقيين

الرابط هو:

pension-app.com

انسخ الرابط وافتحه على متصفح آخر ثم قم بملء الاستمارة..

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