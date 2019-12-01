2019/12/01 | 18:43 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشفيات اقليم كوردستان تستقبل جرحى التظاهرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/01 | 18:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشفيات اقليم كوردستان تستقبل جرحى التظاهرات) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشفيات اقليم كوردستان تستقبل جرحى التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).