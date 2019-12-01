بالوثائق.. مطالب نواب ذي قار.. اعتبار ’’مجزرة التظاهرات’’ جريمة ضد الإنسانية والمحافظة ’’منكوبة’’

2019/12/01 | 18:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، الأحد 1-12 تشرين الثاني 2019، عن تحويل حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الى "حكومة تصريف امور يومية" فيما كشف عن الصلاحيات التي ستفقدها الحكومة بعد هذا الت

بغداد اليوم - بغداد

أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاحد 1 كانون الاول 2019، أن الارادة التغييرية السلمية انتصرت على الانحراف وادارة العجلة لزمن الدكتاتورية.

وقال المالكي في بيان، "مرة اخرى يثبت العراقيون انهم اقوى من مخطط

بغداد اليوم _ بغداد

قال رئيس ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، اليوم الأحد، إن استقالة الحكومة الحالية ليس هو الامر المطلوب بقدر ما مطلوب تعديل مسار العملية السياسية في البلاد.

وذكر اياد علاوي، في تصريحات صحفية، أن "العملية السياسية باتت ع

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