2019/12/01 | 18:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي، اليوم الأحد، أن العراقيين أثبتوا مرة اخرى انهم اقوى من مخططات التخريب والتدمير واشاعة الفوضى وبث الفرقة والتناحر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي: انتصرت الارادة التغييرية السلمية على ارادات الانحراف ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي: انتصرت الارادة التغييرية السلمية على ارادات الانحراف ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).