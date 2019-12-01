التقاعد تعلن صرف رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين وتوجه بشأن أليات تحديث البيانات

2019/12/01 | 18:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيأة التقاعد الوطنية، الأحد، أنها ستدفع رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين لشهر كانون الأول ٢٠١٩.وذكرت الهيئة في بيان تلقته “يس عراق”، إنه “قد تم دفع رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين لشهر كانون الأول الحالي، وبإمكان حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني مراجعة المنافذ للاستلام، كما تم دفع مكافأة نهاية الخدمة مع الراتب التقاعدي لمنتسبي الجيش السابق ممن […]

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