مسلحون يقتلون مدنيا باسلحة كاتمة جنوب شرقي بغداد

2019/12/01 | 18:52 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، بأن مسلحين قتلوا مدنيا باسلحة كاتمة جنوب شرقي العاصمة بغداد.





وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن مسلحين مجهولين فتحوا، مساء اليوم، نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن منطقة النهروان، جنوب شرقي بغداد، ما اسفر عن مقتله في الحال.



وأوضح المصدر، أن قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته، مشيرا الى نقل جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي.





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