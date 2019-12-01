3 ميزات جديدة يقدّمها

2019/12/01 | 18:52 - المصدر: العهد نيوز

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قدّم تطبيق "واتس آب" 3 ميزات جديدة إلى مستخدميه في تحديث عبر منصتي "أندرويد" و"آي أو إس".

وأوضح موقع "لايف منت"

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