المالكي: العراقيون أثبتوا إنهم أقوى من مخططات التخريب وإشاعة الفوضى

2019/12/01 | 18:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قال زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري كامل المالكي، اليوم الأحد، أن التظاهرات السلمية فتحت أبواب الأمل من أجل الإصلاح السياسي، فيما أشار إلى

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