محلل سياسي عراقي يعلق على إستقالة عبد المهدي

2019/12/01 | 18:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الكاتب والمحلل السياسي العراقي حمزة مصطفى، اليوم الاحد، أن إستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لا تمثل وفق المعطيات الحالية إنفراجة في حل الازمة...

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