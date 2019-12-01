2019/12/01 | 19:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإندبندنت ترى إستقالة عبد المهدي لن توقف إنتفاضة كبيرة الأوبزرفر: العراق يواجه خطر التفكّك والعشائر تقف في وجه إيران لندن – الزمان نشرت الأوبزرفر البريطانية تقريرا لمراسلها مارتن شولوف المختص بشؤون الشرق الأوسط بعنوان (العراق يواجه خطر التفكك، والعشائر تقف في وجه ميليشيات إيران”.يقول شولوف إن العنف الذي تبناه الأمن العراقي في التعامل مع […]

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