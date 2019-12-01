2019/12/01 | 19:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح والجبوري يشددان على تضافر الجهود لدعم إحتياجات المحافظة منتدى يسلّط الضوء على فرص الإستثمار الإقتصادي في نينوى اربيل – فريد حسن اعلنت الحكومة الامريكية عن دعم اقتصادي اضافي لمحافظة نينوى من خلال منتدى نينوى للاستثمار الذي سيُعقد للمدة 3 – 5 كانون الاول المقبل في اربيل .وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المنتدى سيجمع […]

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