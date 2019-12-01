2019/12/01 | 19:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إجتماع مرتقب لأوبك بهدف تمديد إتفاق خفض إمدادات الخام خبير لـ (الزمان): غياب الإستقرار يهدّد منابع النفط بتراجع عمليات الإنتاج بغداد – الزمان حذر خبير نفطي من خطورة غياب الاستقرار في مناطق حوض الخليج التي تشهد اوضاعا غير المسبوقة مما يشكل ذلك تهديدا حقيقيا بتراجع عمليات الانتاج في الحقول وخلل بالتوازن في السوق العالمية.وقال […]

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