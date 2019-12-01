بالفيديو.. اعادة 4 مركبات تحمل قرابة 200 شخصا متوجهين للتظاهر الى مديرية شرطة ذي قار

2019/12/01 | 19:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قامت عشائر سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار، اليوم الاحد، باعادة ٤ مركبات كبيرة تحمل قرابة الـ٢٠٠ شخص متوجهين للتظاهر الى مديرية شرطة ذي قار.

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