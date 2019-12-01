2019/12/01 | 19:01 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني تعرض لاعبو المنتخب الوطني، الى الاجهاد بعد لعبة مباراتين مهمتين في كأس الخليج “خليجي 24” امام قطر والاماارت في ظرف اربعة ايام.ومنح مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، اسود الرافدين، يوماً من الراحة بعد المستويات والادء الكبير في المباراتين السابقتين.وقال الناطق باسم اتحاد الكرة حسين الخرساني في حديث للسومرية نيوز، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على اخر مستجدات “مستشفى” المنتخب الوطني المركز الخبري الوطني.

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