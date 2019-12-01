2019/12/01 | 19:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن استعدادها لاستقبال جرحى الاحتجاجات في وسط وجنوب العراق.وجاء ذلك في بيان رسمي من وزارة الصحة في الاقليم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تعلن استعدادها استقبال جرحى الاحتجاجات في العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان تعلن استعدادها استقبال جرحى الاحتجاجات في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).