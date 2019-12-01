منذر علي - حال اليمن العتيد في ذكرى الاستقلال المجيد!

2019/12/01 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_علي تُرى، ما الذي حل بنا ؟ قبل حوالي ثمانين عاماً ونيَّف، وتحديدًا في مطلع الأربعينيات كان الجهل يطفو على سطح الوعي، كما تطفو المجاري في شوارع عدن اليوم ، و كان الجهالة تحجب عنا الرؤية الحقيقة لواقعنا الوطني ، كما تحجب السحب السوداء الشمس في رابعة النهار.وعلى الرغم من مظاهر الحداثة الاستهلاكية الزائفة في مستعمرة عدن، إلاَّ أنَّ التخلف كان شديد الوطأة، وكان يتجلى بسيادة الروح القبلية الضيقة والبدائ......

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