2019/12/01 | 19:14 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهاء اجتماع وفدي اقليم كوردستان وبغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/01 | 19:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتهاء اجتماع وفدي اقليم كوردستان وبغداد) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتهاء اجتماع وفدي اقليم كوردستان وبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).