2019/12/01 | 19:19 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس ائتلاف النصر: لن أكون طرفاً باختيار مرشح لرئاسة الوزراء في هذه المرحلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/01 | 19:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس ائتلاف النصر: لن أكون طرفاً باختيار مرشح لرئاسة الوزراء في هذه المرحلة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس ائتلاف النصر: لن أكون طرفاً باختيار مرشح لرئاسة الوزراء في هذه المرحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).