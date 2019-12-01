حساب مقرب من الصدر يعلق على قبول استقالة الحكومة: هل يكون اغلاق مقار الأحزاب ’’النهاية السعيدة’’

2019/12/01 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

تساءلت صفحة "صالح محمد العراقي"، المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، عمّا إذا سيكون اختيار الشعب للحكومة الجديدة وإبعاد الأحزاب السياسية بعد غلق مقارها "هو النهاية السعيدة".

يتبع ........

بغداد اليوم - بغداد

حدد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الاحد 1 كانون الاول 2019، موقفه بشأن تسمية المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة بعد قبول استقالة الحكومة الحالية.

وقال العبادي في تغريدة له على تويتر، "‏حرصت ان تكون مواقفي لصالح

بغداد اليوم- بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، اليوم الاحد، على وثائق حملت تواقيع عدد من النواب الذين يمثلون محافظة ذي قار داخل مجلس النواب، وتضمنت الوثائق عدد من المطالب المقدمة الى رئاسة مجلس النواب بخصوص الوضع المتدهور في المحافظة وما ش

بغداد اليوم- بغداد

أعلن سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، الأحد 1-12 تشرين الثاني 2019، عن تحويل حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الى "حكومة تصريف امور يومية" فيما كشف عن الصلاحيات التي ستفقدها الحكومة بعد هذا الت

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