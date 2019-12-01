2019/12/01 | 19:23 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- أكدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاحد، على عقد اجتماع برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يوم غد الاثنين لمناقشة قانوني الانتخابات والمفوضية.وقالت في بيان تلقته /SNG/،انه “سيتم عقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وبحضور رؤساء وممثلي الكتل لمناقشة قانوني الانتخابات والمفوضية، الساعة ١٢ ظهرا من يوم غد الاثنين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يعقد اجتماعا يوم غد لمناقشة قانوني الانتخابات والمفوضية) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يعقد اجتماعا يوم غد لمناقشة قانوني الانتخابات والمفوضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).