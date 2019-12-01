مساعد المدرب: سنترك بصمة في مواجهة اليمن غداً

2019/12/01 | 19:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكمل المنتخب الوطني استعداداته لخوض آخر لقاءات الدور الأول من بطولة خليجي 24 المقامة حاليا في الدوحة، بمواجهة نظيره اليمني في ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل مساء يوم غد.

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