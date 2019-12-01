الإقليم يعلن استعداده لإستقبال وعلاج جرحى التظاهرات

2019/12/01 | 19:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان اليوم الأحد عن استعدادها لاستقبال ومعالجة جرحى التظاهرات في وسط وجنوب العراق.

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