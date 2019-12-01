محكمة جنايات مسقط تصدر حكمها في قضية اختلاسات التربية

2019/12/01 | 19:23 - المصدر: العهد نيوز

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أصدرت محكمة جنايات مسقط اليوم حكمها في القضية التي تم تداولها خلال الأشهر الماضية تحت مسمّى اختلاسات وزارة التربية، والتي لاقت انتشارًا واسعًا

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